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Рубль находится «на подъёме»

Экономика

Антирисковые настроения на финансовых рынках снижаются

Рубль находится «на подъёме»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Валюта

Москва, 25 января 2019, 09:44 — REGNUM  Российская валюта встречает окончание недели на локальном подъёме. Причин этому несколько. Период налоговых выплат приводит к продаже валютной выручки экспортёрами и спросу на рубли. Пик выплат приходится на 25 и на 28 января, но многие заранее конвертируют валюту, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

«Кроме того, котировки нефти марки Brent поднимаются 24 и 25 января с $60,40 к $61,80. Примечательно, что это происходит, несмотря даже на резкое увеличение запасов в США на 8 млн баррелей. Игроки опасаются, что напряжённость в Венесуэле может привести к перебоям с поставками нефти в регионе», — отметил эксперт.

Кроме того, общие антирисковые настроения на финансовых рынках снижаются. Это проявляется в повышении фондовых индексов 25 января на азиатских площадках вслед за некоторым ростом в Европе и Америке накануне, что также позитивно для рубля.

«В то же время есть и сдерживающие факторы, препятствующие значимому укреплению российской валюты. Конец недели может проявиться в закрытии биржевых позиций перед выходными. Кроме того, котировки доллара и евро к рублю находятся у сильных технических уровней, что создаёт сложности для дальнейшего продвижения. Поэтому наиболее вероятный диапазон колебаний валют на 25 января — 65−66,10 руб./доллар и 74,10−75,20 руб./евро», — считает Гойхман.

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