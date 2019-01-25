Центр России заполонила фальшивая «камчатская» рыбопродукция

Петропавловск-Камчатский, , 09:51 — REGNUM Города западных и центральных регионов России заполонила фальшивая «камчатская» рыбопродукция. Это очень тревожит камчатских рыбопромышленников — Роспотребнадзор не в силах остановить вал контрафакта, а непорядочные дельцы подрывают авторитет бренда «Камчатка», пользующегося заслуженным спросом и уважением во всем мире, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В редакцию одной из старейших газет Камчатского края — Рыбак Камчатки — пришло письмо из далекого Ульяновска. Жительница города Ирина с возмущением пеняла «Рыбаку Камчатки» на то, что они поставляют в центр страны рыбную продукцию отвратительного качества, да при том — по бешеным ценам:

«Мы с мамой соблазнились на вашу рекламу и купили копченого лосося. Сказать, что это плохая рыба — не сказать ничего. Её невозможно есть. Теперь всем буду говорить, чтобы не покупали вашу рыбу!».

В редакции очень удивились — журналисты точно никакую рыбу в Ульяновск не посылали и не торговали ей.

В результате общения с автором письма выяснилось, что в Ульяновске действует некая фирма с аналогичным названием. Они и рекламирует на местном ТВ «обалденно вкусную рыбу, которую самолётом доставляют прямиком с Камчатки».

Реклама по ТВ идёт каждый день, рыба «прямиком с Камчатки» продаётся в крупнейшем торговом центре города. Ну, как тут не соблазниться.

Кило копченого лосося Ирина и её мама купили за 520 рублей. И сразу выбросили.

«Продукция была произведена из гнилой рыбы. Она невероятно пересолена. Надо было бы отвезти назад, но ехать далеко, да и холодно очень было», — пожаловалась Ирина из Ульяновска.

В редакцию Рыбака Камчатки не впервые поступает информация о том, что в западных и центральных городах России торгуют безобразной «туфтой» под брендом Камчатки. Весь 2018 год СМИ сообщали о красной икре в банках, выпущенной неким ООО «Жемчужина Камчатки». Ни такого предприятия, ни адреса, указанного в документах на полуострове не существует. Икра при проверке оказалась «неликвидом» — есть её было нельзя.

Судя по заявлениям Роспотребнадзора, ведомство не в силах остановить вал контрафакта и рекомендует потребителю самому обеспечивать свою продовольственную безопасность. Но как угадать — хорошая икра в жестяной банке или нет, хорош на вкус копченый лосось или нет?

Проблема настолько «достала» дальневосточных, а особенно камчатских, рыбаков, что её вынесли на обсуждение на Международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге в сентябре 2018 года. Эксперты, выступавшие на форуме, отметили, что российский потребитель, особенно в центре и, на западе страны, не разбирается — какие компании реальные, а какие — «призраки». Единственный ориентир для него — географические названия. Как знак качества воспринимаются дальневосточные рыбацкие регионы — особенно Камчатка и Сахалин. Этим и пользуются расплодившиеся самозванцы.

Рыбаки убеждены — для защиты доброго имени своей продукции необходим географический брендинг. Первый опыт такого брендирования был произведен ещё 14 лет назад — тогда впервые был зарегистрирован товарный знак «Дикий лосось». Опыт не получил развития, но, тем не менее, есть понимание, как им можно пользоваться.

Рыбаков Дальнего Востока призывают застолбить за своими ассоциациями названия своих регионов, чтобы никто, кроме них не мог рекламировать свою продукцию как «камчатскую», «приморскую», «сахалинскую». В противном случае скоро весь рынок «за Уралом» заполонит контрафакт, и именно по нему российский потребитель будет судить о качестве рыбы, которую с таким трудом добывают дальневосточные рыбаки.

Как сообщало ИА REGNUM, Росрыболовство сообщило, что Россия почти в два раза нарастила производство красной икры. Этому способствовали рекордные уловы горбуши в ходе путины — 2018 года. В 2018 году в РФ было произведено 22,2 тыс. тонн красной икры.