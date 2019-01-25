Фармацевтическая компания Якутии будет ликвидирована: долг 35 млн рублей

Якутск, , 09:41 — REGNUM Деятельность ГУП «Сахамедпром» Якутии будет остановлена весной 2019 года. Такое решение было принято на заседании комитетов Госсобрания Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского законодательного органа.

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Компания производила четыре наименования инфузионных растворов: растворы Рингера, натрия хлорида и глюкозы в двух концентрациях. Ликвидация предприятия была запущена руководством добровольно после того, как «Сахамедпром» накопил более 35 млн рублей долгов — притом что компания получила из бюджета республики субсидии на возмещение части производственных затрат в сумме 108 млн рублей. Возникновение финансовых проблем на предприятии его руководство объясняет тем, что предельные отпускные цены не покрывали затраты завода при производстве инфузионных растворов, предприятие более 8 лет являлось нерентабельным.

Вопрос прекращения работы фармацевтического предприятия республики обсуждался на совместном заседании контрольного комитета Ил Тумэн и постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости. Целью депутатов было организовать контроль и эффективность использования имущества «Сахамедпрома».

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Как сообщало ИА REGNUM, «Сахамедпром» — единственное предприятие в республике, выпускающее продукцию для здравоохранения.

«Дела у него, честно сказать, не очень, хотя продукция и нужная: глюкоза, инфузионные растворы. Но по итогам работы — за 9 месяцев убыток больше 18 миллионов рублей. В чём дело— известно. Нельзя взять кредиты — раз, слишком дорого. Срезали поддержку из бюджета — два. Устаревшее оборудование (а кредитов нет) — три», — рассказывал депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов.

«Предприятие создавалось из благих намерений — выпускало соляной раствор и глюкозу, — объяснял ситуацию позже на заседании Госсобрания депутат Владимир Чичигинаров. — Цена оказалась в 2 раза выше, чем на привозные растворы. Конечно, там разобраться надо, как довели до такого состояния. Очень много вливаний было сделано, чтобы поднять это производство, но не смогли. Практически с начала этого производства оно стало нерентабельным».

«Очень обидно, — высказала своё мнение депутат Мария Христофорова. — Надо понимать, что вложены огромные, действительно, средства, и в валюте в том числе».