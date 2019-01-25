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Названа средняя стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций в РФ

Экономика

Новый закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступит в силу летом 2019 года

Названа средняя стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций в РФ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Квартиры

Москва, 25 января 2019, 09:29 — REGNUM  Средняя стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций в России составит порядка 150 рублей в месяц, сообщает «Российская газета».

«В эту сумму будут входить не только риски ЧС, но и самые распространённые бытовые риски», — отметил глава департамента Всероссийского союза страховщиков Андрей Знаменский.

Отмечается, что новый закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступит в силу летом 2019 года, ущерб пострадавшим в рамках нового закона будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в конкретном регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2018 года Госдума приняла закон о механизме помощи гражданам, потерявшим жилье в результате чрезвычайной ситуации. Информация о застрахованном жилье будет содержаться в единой базе.

Оператором системы, обеспечивающим ее создание и эксплуатацию, будет СРО страхового рынка — Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Он также должен будет организовать информационное взаимодействие страховщиков с федеральными и региональными властями.

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