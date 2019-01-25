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Российский рынок легковых автомобилей вырос на 12%

Экономика

В ряде дальневосточных регионов рост продаж новых машин превысил 30%

Российский рынок легковых автомобилей вырос на 12%
Cezary Piwowarski
Автомобили

Москва, 25 января 2019, 09:26 — REGNUM  Объём продаж новых легковых автомобилей в России за год увеличился на 12% и достиг 1,63 млн штук в натуральном выражении, сообщила пресс-служба агентства «Автостат».

Больше всего автомобилей традиционно продано в Москве — 238,8 тыс. реализованных экземпляров (+12,1%). Второе место удерживаем Московская область со 136,3 тыс. новых автомобилей (+15,3%), третье — Санкт-Петербург с результатом 112 тыс. машин (+11,2%).

Отстают от общероссийской динамики всего два региона — Чечня и Ингушетия. В этих регионах объём рынка сократился на 7,9%, и 7,4% соответственно.

В «Автостате» отмечают, что в целом ряде регионов Дальнего Востока (Чукотка, Камчатка, Хабаровский край, Амурская область, Якутия) рост авторынка превысил 30%. Напомним, что только на территории ДФО в прошлом году сохранились программы господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», причем их условия здесь даже были улучшены.

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