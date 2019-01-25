«Трансмашхолдинг» поставит на Кубу 23 тепловоза в тропическом исполнении

Москва, , 08:56 — REGNUM «Трансмашхолдинг» поставит Союзу железных дорог Кубы 23 магистральных тепловоза LDE-2500 в тропическо-морском исполнении, сообщила пресс-служба российского предприятия.

Контракт на поставку подписали директор Tradex Хосе Антонио Гарсиа и управляющий директор кубинского направления TMH International (входит в «Трансмашхолдинг») Артём Хохлов. По словам представителя российской компании, экономика Кубы нуждается в надежных и эффективных решениях, а тепловозы сыграют важную роль в развитии промышленного хозяйства страны.

Отмечается, что тропическо-морское исполнение локомотивов потребовалось ввиду того, что на Кубе один из самых высоких в мире показателей окисления металлов из-за повышенной влажности и содержания солей в воздухе. Срок эксплуатации тепловозов составит 30 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Читайте также: Трансмашхолдинг увеличил объем реализации продукции на 54%