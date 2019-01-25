Казахстан планирует запретить экспорт дизельного топлива в страны ЕАЭС

Астана, , 08:56 — REGNUM Казахстан планирует запретить экспорт дизельного топлива в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает 25 января агентство «КазТАГ» со ссылкой на проект совместного приказа министерств энергетики, национальной экономики, финансов и Комитета национальной безопасности.

В проекте документа отмечается, что запрет продлится шесть месяцев. Ограничения вывоза дизельного топлива распространяется на автомобильный транспорт. О запрете экспорта железнодорожным транспортом не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2018 года на заседании правительства министр энергетики республики Канат Бозумбаев заявил, что Астана планирует ввести временный запрет на вывоз дизельного топлива. Власти республики опасаются, что в стране может возникнуть дефицит данного вида топлива из-за низких цен по сравнению с соседними странами.

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