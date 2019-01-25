В 2019 году резко вырос государственный долг Свердловской области

Екатеринбург, , 08:58 — REGNUM Государственный долг Свердловской области на начало 2019 года составил 72,79 млрд рублей. Информацию об этом разместило на своём официальном сайте региональное министерство финансов.

В структуре долга большую часть составляют коммерческие кредиты — 31,97 млрд рублей. Ещё 20 млрд рублей — это долг по ценным бумагам. Свыше 19,72 млрд рублей составляют бюджетные кредиты полученные Свердловской областью и порядка 1,1 млрд рублей составляют государственные и муниципальные гарантии.

Напомним, что на 1 октября 2018 года государственный долг Свердловской области составлял 55,72 млрд рублей. В структуре долга большую часть составляли бюджетные кредиты — свыше 30 млрд рублей, ещё 15 млрд — это долг по ценным бумагам, а сумма коммерческих кредитов составляла только девять миллиардов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало 2018 года государственный долг Свердловской области составлял 75,6 млрд рублей. Затем в течение года он существенно снизился.

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