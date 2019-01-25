Число абонентов сотовой связи в Казахстане за год уменьшилось на 2%

Астана, , 08:36 — REGNUM По состоянию на 1 января 2019 года в Казахстане было зарегистрировано 26 млн абонентов сотовой связи, что на 1,8% меньше, чем годом ранее. Об этом 25 января сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За год число абонентов, имеющих доступ к интернету, увеличилось на 4,2%, до 14,4 млн человек. Доходы телекоммуникационных компаний составили 728,7 млрд тенге ($1,9 млрд), что на 3,7% больше, чем в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года объем услуг мобильной связи в Казахстане в денежном выражении составил 162,8 млрд тенге ($446 млн), что на 0,3% меньше, чем годом ранее.

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