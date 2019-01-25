В Крыму изучают опыт создания инновационных технопарков

Уфа, , 08:32 — REGNUM Делегация из Крыма во главе с директором регионального Фонда поддержки предпринимательства Дмитрием Зеленским посетила Технопарк авиационных технологий в Уфе для знакомства с опытом его организации и создания подобных инновационных комплексов на полуострове. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации.

Отмечается, что в ходе экскурсии гости увидели ряд проектов инжинирингового центра технопарка и компаний-резидентов. Также на встрече речь шла о механизме взаимодействия технопарка с Уфимским моторостроительным производственным объединением и Уфимским государственным авиационным техническим университетом.

Добавим, созданная в 2006 году Научно-производственная ассоциация «Технопарк АТ» является уникальной площадкой для разработки и кратчайшего внедрения в производство инновационных технологий двигателестроения. На сегодняшний день в технопарке ведётся работа по нескольким направлениям инжиниринга, реализуются образовательные проекты и оказывается поддержка малым предприятиям.

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