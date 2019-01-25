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В США подсчитали стоимость содержания ядерного арсенала до 2028 года

Экономика

Стоимость содержания ядерного арсенала в ближайшие 10 лет в США оценили в $494 млрд

Вашингтон, 25 января 2019, 08:32 — REGNUM  Содержание ядерного арсенала Соединенных Штатов с 2019 до 2028 года обойдётся Вашингтону в $494 млрд, об этом говорится в докладе отдела конгресса США по бюджету.

«В течение 2019−2028 годов планы по созданию ядерных сил, указанные в бюджетных запросах министерства обороны и министерства энергетики на 2019 год,… будут стоить $494 млрд», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете на 2019 финансовый год. Согласно документу, Соединенные Штаты потратят $716 млрд на военные цели в течение 2019 года.

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Ядерное оружие
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