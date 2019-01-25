В США подсчитали стоимость содержания ядерного арсенала до 2028 года

Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Содержание ядерного арсенала Соединенных Штатов с 2019 до 2028 года обойдётся Вашингтону в $494 млрд, об этом говорится в докладе отдела конгресса США по бюджету.

«В течение 2019−2028 годов планы по созданию ядерных сил, указанные в бюджетных запросах министерства обороны и министерства энергетики на 2019 год,… будут стоить $494 млрд», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете на 2019 финансовый год. Согласно документу, Соединенные Штаты потратят $716 млрд на военные цели в течение 2019 года.

Читайте также: Оборонный бюджет США на 2019 год — главные акценты