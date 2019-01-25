За год объем почтовых и курьерских услуг в Казахстане вырос на 8,5%

Астана, , 08:24 — REGNUM По итогам 2018 года объем услуг почтовой и курьерской деятельности в Казахстане составил 34 млрд тенге ($90 млн), что на 8,5% больше, чем в 2017 году. Об этом 25 января сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Объем услуг почтовой и курьерской деятельности в Алма-Ате вырос на 2%, до 19,1 млрд тенге ($50,6 млн), что составляет 56% от общего объема услуг в данном секторе. В Астане данный показатель вырос на 27,3%, до 3 млрд тенге ($7,95 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года объем почтовых и курьерских услуг в Казахстане составил 24,2 млрд тенге ($61 млн по курсу на 25 октября 2018 года), что на 7% больше, чем годом ранее.

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