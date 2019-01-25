За 11 месяцев 2018 года розничные вклады банков Казахстана выросли на 5%

Астана, , 08:10 — REGNUM По состоянию на 1 декабря 2018 года объем розничных вкладов банков второго уровня Казахстана составил 8,5 трлн тенге ($22,5 млрд), что на 5,2% больше, чем годом ранее. Об этом 25 января сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

За отчетный период удельный вес вкладов физических лиц за год увеличился до 49,9%. Среди финансовых организаций Казахстана по объему розничных вкладов лидирует Народный банк — 3,2 трлн тенге ($8,5 млрд), что в два раза больше, чем годом ранее. Вклады Kaspi Bank выросли на 26,8%, до 1,06 трлн тенге ($2,8 млрд), Жилстройсбербанка — на 20,2%, до 596,2 млрд тенге ($1,58 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 декабря 2018 года объем депозитов резидентов Казахстана в депозитных организациях республики составил 17,814 трлн тенге ($48 млрд по курсу на 25 декабря), что на 1% больше, чем 1 ноября 2018 года.

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