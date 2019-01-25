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На Белорусскую АЭС отгружен российский комплекс радиационного контроля

Экономика

Лаборатория отвечает за получение более детальных и точных данных об активности и характеристиках контролируемых сред

Москва, 25 января 2019, 08:06 — REGNUM  Программно-технический комплекс лаборатории радиационного контроля для энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС, изготовленный в Специализированном научно-исследовательском институте приборостроения (АО «СНИИП»), передан заказчику. Об этом сообщила пресс-служба Росатома.

Произведённая в России лаборатория отвечает за получение более детальных и точных данных об активности и характеристиках контролируемых сред для диагностики состояния защитных барьеров и технологического оборудования. Также комплекс выполняет анализ данных о составе и активности радионуклидов в водных сбросах и газоаэрозольных выбросах для оценки состояния окружающей среды и прогноза дозовых нагрузок.

«Перед отгрузкой пост радиационного контроля лаборатории прошел приемочную инспекцию, в ходе которой были подтверждены все характеристики и их соответствие требованиям технического задания и технических условий», — сообщил руководитель проекта АО «СНИИП» Артем Ерченко.

АО «СНИИП» — научная организация в области ядерного приборостроения, на которую возложено решение задач повышения ядерной и радиационной безопасности установок и объектов в сфере атомной энергетики, обеспечения радиационной безопасности населения страны и сохранения экологии окружающей среды.

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Атомная энергетика
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