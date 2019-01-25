Газпром вложит 53 млрд рублей в «Северный поток — 2»

Москва, , 07:45 — REGNUM В рамках инвестиционной программы на 2019 год российская энергетическая компания Газпром вложит в развитие проекта «Северный поток — 2» более 53 млрд рублей. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте компании.

Отмечается, что общий объем инвестиций предприятия в 2019 году составит 1,325 трлн рублей, из которых 147,5 млрд рублей будет вложено в строительство газопровода «Сила Сибири», еще 44 млрд — в магистральный газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток.

Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона потребует инвестиций в 169 млрд рублей, в газопровод «Турецкий поток» компания вложит 26 млрд. Кроме того, 58,7 млрд рублей Газпром инвестирует в проектирование, постройку и эксплуатацию газопровода на территории Сербии.

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