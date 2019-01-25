Нижегородские депутаты нашли как можно поддержать грузовой флот России

Нижний Новгород, , 07:17 — REGNUM Нижегородские депутаты готовят обращение к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой внести изменения в порядок выделения субсидий из федерального бюджета российском компаниям, которые выплачиваются как частичная компенсация затрат на перевозку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом. Депутаты предлагают включить в список и водный транспорт, чтобы компании могли сами выбирать, каким способом осуществлять перевозку, не теряя права на субсидию, а грузовой флот страны и отечественные судостроительные компании получили новый стимул для развития. Проект обращения подготовлен комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области, и, вероятно, будет рассмотрен на сессии в конце января 2019 года. Проект документа появился в областной нормативно-правовой базе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, правительственным агентом по вопросу предоставления российским организациям субсидий на компенсацию части затрат на транспортировку продукции является АО «Российский экспортный центр». Правила предоставления субсидий приняты 15 сентября 2017 года. Майскими указами президента РФ среди поставленных задач есть завершение к 2021 году создания гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта, устранение логистических ограничений при экспорте с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, а также достижение к 2024 году объёма экспорта продукции агропромышленного комплекса в размере 45 млрд долларов США в год.

Для достижения этих целей нижегородские депутаты предлагают включить в список субсидируемых затрат перевозку продукции в том числе и водным транспортом.

Авторы обращения считают, что за счёт нововведения у поставщиков и производителей сельскохозяйственной и продовольственной продукции, у которых в силу сложившихся географических и иных особенностей ограничены возможности использования железнодорожной инфраструктуры или автомобильного транспорта, появится возможность оптимально использовать для перевозок водный транспорт. В числе полезных последствий депутаты указали также «стимулирование обновления грузового флота и развития отечественного судостроения», «снижение негативного воздействия на окружающую среду и воздействия на автомобильные дороги за счет распределения грузопотока на железнодорожные и водные пути».

"Также предлагаемые меры будут актуальны в условиях текущей международной политической и экономической ситуации, способствуя экспорту российской сельскохозяйственной и продовольственной продукции, транспортных услуг на международный рынок. В отношении перевозчиков водного транспорта положительный эффект заключается в том, что субсидироваться будут только затраты на транспортировку судами, построенными российскими судостроительными организациями, с правом плавания под флагом Российский Федерации. Это приведет к увеличению спроса на услуги флота для целей перевозок сельскохозяйственной и продовольственной продукции, что, в свою очередь, стимулирует строительство новых судов на российских верфях и их работу под флагом Российской Федерации. Указанные меры в целом будут способствовать развитию судостроения и судоходства в Российской Федерации», — отмечается в проекте обращения и уточняется, что предлагаемые меры позволят увеличить налоговые поступления в бюджет за счет увеличения объемов экспортной выручки.

Депутаты уточнили, что данное обращение поддержано Министерством транспорта РФ и законодательными органами 27 регионов.

Напомним, в Нижегородской области в 2019 году из бюджета на развитие сельского хозяйства планируют направить 4,4 млрд рублей, из которых 3,9 млрд рублей на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агрокомплекса. Из этой суммы 1 млрд рублей поступит из федерального бюджета.