Рублю непросто «удерживать» свои позиции

Москва, , 07:09 — REGNUM 24 января продолжалось укрепление рубля к мировым резервным валютам. С самого утра «россиянин» пошел в рост, и остановить его укрепление было непросто. Даже снижение цены нефти не смогло этого сделать, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова. Ближе к закрытию торговой сессии в четверг рубль вырос к доллару на 0,36%, а к евро — на 0,49%.

По всей видимости, рубль поддерживается налоговым периодом, а также, вероятно, многочисленными заявлениями на Всемирном экономическом форуме в Давосе о деглобализации мировой экономики и конце эпохи господства американского доллара.

События в Венесуэле, когда президент США признал лидера парламентской оппозиции «законным» президентом, и последующий политический кризис этой страны на рубль не повлияли, хотя отчасти сказались негативно на динамике нефтяного рынка.

Цена на нефть снижалась на фоне тревожных новостей из Венесуэлы. К вечеру четверга баррель нефти марки Brent подешевел на 0,14%, до $60,84. Индекс российских гособлигаций RGBI вечером 24 января вырос на 0,14%.

Курс евро к доллару в четверг опять немного снизился на 0,026%. Но на то, что Европейский Центробанк оставил процентную ставку без изменений на нулевом уровне единая европейская валюта не отреагировала. Исходя из ослабления доллара и нестабильности в Европе, на сегодня, 25 января, прогнозы по курсу доллара немного снижаются до 65,50−67 руб. и по курсу евро — до 74,5−76 руб.

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