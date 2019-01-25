Обманутые дольщики свердловского Арамиля получат денежные компенсации

Арамиль, Свердловская область, , 07:08 — REGNUM В Свердловской области денежные компенсации или квартиры от новых инвесторов получат обманутые дольщики Арамиля уже в первой половине 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

В министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области разработали «дорожную карту» помощи гражданам, пострадавшим от действий недобросовестного застройщика «Лоджик-Девелопмент». На данный момент региональный минстрой нашёл новых инвесторов, которые намерены предложить обманутым дольщикам Арамили денежную компенсацию или жильё из собственного жилого фонда.

Напомним, что в Арамили застройщик начал строительство шести зданий, но в 2017 году стройка полностью встала. От действий строительной компании пострадали порядка 300 жителей города.

В 2018 году строительство двух домов было продолжено и свои квартиры получили 124 человека. Однако по мнению специалистов, продолжать строительство оставшихся четырёх объектов нецелесообразно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области на начало 2019 года не достроены 11 объектов долевого строительства. В них свои средства вложили 897 дольщиков и пайщиков, которые до сих пор ожидают свои квартиры.

Отметим, что в производстве следственных органов в 2018 году находилось 26 уголовных дел, связанных с нарушением прав граждан при долевом строительстве. Из них в прошлом году 12 уголовных дел было расследовано и передано в суд.

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