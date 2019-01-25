Экс-главу минпреда Якутии обвиняют в халатности, а он уже за границей

Якутск, , 07:09 — REGNUM Прокуратура Якутии выявила нарушения в работе уже расформированного республиканского министерства инвестиционного развития и предпринимательства. Выяснилось, что ведомство не контролировало должным образом использование выдаваемых госсубсидий и нарушало бюджетное законодательство, что квалифицировано надзорным ведомством как халатность, рассказала журналистам глава нового министерства предпринимательства, торговли и туризма Ирина Высоких. Выводы сделаны по итогам прокурорской проверки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Проверка прокуратуры был завершена в декабре 2018 года, мы максимум ей содействовали, предоставляли всю информацию, но результаты получились печальные», — отметила Ирина Высоких.

По её словам, прокуратурой были выявлены нарушения по предоставлению сроков отчётности частными партнёрами при реализации инвестиционных проектов.

«В 2017 году и первом полугодии 2018 года ответственным исполнителем госпрограммы «Развитие ГЧП» и реализации долгосрочных инвестпроектов было министерство инвестиционного развития и предпринимательства, правопреемником которого мы являемся. Во время проверки было установлено, что мининвестом не обеспечено надлежащее исполнение функций ответственного исполнителя программы «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Так в 2017 году министерством не проведены проверки объектов частных партнёров в Мегино-Кангаласском районе (село Тюнгюлю) и в городе Ленск. Общий объём инвестиций, направленных из госбюджета частным партнёрам, составил по селу Тюнгюлю 25,5 млн рублей, по Ленску — 76,4 млн рублей. С выявленными нарушениями министерство предпринимательства абсолютно согласно», — пояснила глава минпреда Якутии.

По мнению Высоких, ситуацию усугубляет то, что многие работники реорганизованного министерства уволились ещё до завершения процесса реорганизации, и поэтому привлечь их к дисциплинарной ответственности невозможно. Тем не менее, прокуратура пытается установить персональную ответственность уволившихся или переведённых на работу в другие органы власти сотрудников расформированного ведомства. Эта работа будет завершена до 15 февраля.

Ирина Высоких также рассказала, что прокурорской проверкой в том числе выявлены нарушения бюджетного законодательства при исполнении госпрограммы развития предпринимательства в республике на 2012−2019 годы. Например, были направлены субсидии администрациям районов, не отвечающим критериям отбора. Проверкой прокуратуры установлено, что администрациями Олёкминского и Амгинского районов в заявке на участие в конкурсе по строительству бизнес-инкубаторов не представлен полный пакет документов. Нарушались и сроки предоставления отчётов. В частности, этими же администрациями ежегодно отчёты об использовании субсидии к требуемому сроку вообще не были представлены.

«По вышеуказанным нарушениям сообщаем, что создание бизнес-инкубаторов в Амигинском и Олёкминском районах было начато в 2016 году на конкурсной основе. При этом условия конкурса 2017 года были аналогичны условиям конкурса 2016 года. Ответственными должностными лицами за проведение конкурса из мининвеста от администрации Амгинского и Олёкминского районов копии отдельных документов не запрашивались вообще. В пакет конкурсных документов были просто включены те документы, которые они готовили к конкурсу 2016 года», — привела Ирина Высоких выдержку из заключения прокуратуры.

«То есть они не проверяли их актуальность, а просто взяли готовый пакет 2016 года и представили его на конкурсную комиссию 2017-го. Министерство с выявленными нарушениями также согласно, однако в настоящее работники реорганизованного министерства, действия которых явились результатом этих нарушений, уволены. Некоторые из них вообще покинули территорию РФ. В отношении них в министерстве также ведётся внутренняя проверка, которая определит степень ответственности каждого, кто допустил халатность в работе. В настоящее время издан приказ о назначении ответственных работников министерства, в чьи обязанности входят контроль и проверка полученных отчётов от администраций муниципальных районов об использовании субсидий. Отмечу, что в министерстве предпринимательства, торговли и туризма впредь никто не будет закрывать глаза на такие нарушения. Мы будем сразу ставить в известность общественность», — подчеркнула глава ведомства.

Неутешительны, по её данным, и итоги проверки реализации госпрограммы республики «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2012−2019 годы». С 2012 по 2017 годы на развитие туризма республики было направлено более 1 млрд рублей. Нарушения по освоению этих средств в девяти муниципальных районах, в частности в одном из районов — Верхоянском — был выявлен факт нецелевого расходования выделенных денег.

«Там не просто не предоставлены были своевременно отчёты, там в принципе был нецелевой расход. Сейчас прокуратура Верхоянского района проводит свою проверку, а мы будем направлять запрос на то, чтобы вообще вернуть эти средства. В министерстве вообще очень халатно относились к контролю за расходованием средств, но многое закрывались глаза. Не выезжали на объекты, не смотрели, как строились эти объекты. Это касается и инкубаторов, и объектов по программе ГЧП, и объектов туристко-рекреационных зон. Никто толком это всё не контролировал. В связи с этим и выявлялись нарушения, о которых сказано в материалах по итогам прокурорской проверки. Мне очень жаль, что закон так устроен, что если человек уволился, дисциплинарную ответственность он уже не несёт. По нецелевому расходованию средств мы можем подать информацию в правоохранительные органы, и мы будем это делать по статье 293 УК РФ (халатность). Средства надо возвращать, а лица, которые это допустили, должны быть наказаны», — заявила Ирина Высоких.

Она уверена, что предоставление отчётов должно было мониториться руководством ведомства, и тогда факты нецелевого расходования средств могли бы быть выявлены сразу. В итоге в Верхоянском районе туристический объект построили не в Кисиляхе, который является местом посещения туристов, а в Батагае. На эти цели было потрачено почти 1,5 млн рублей.

«Если бы сотрудники выполняли свои должностные обязанности, выезжали туда посмотреть, то мы сразу бы это все пресекли. Но многие сотрудники говорят, они даже выходили с этой инициативой на руководство министерства, но этого не было сделано. Может быть, конечно, они себя обеляют», — сказала министр.

На вопрос о том, могли бы ли быть не в курсе руководители министерства, Ирины Высоких ответила: «Я работаю с середины октября, и я почему-то в курсе».

Министр также пояснила, что основные нарушения были допущены в 2017—2018 годах, и в связи с этим вопросы есть к руководившему тогда ведомством Антону Сафронову.

«Мы по статье 293 УК РФ сейчас собираем документы, чтобы заявить в правоохранительные органы по статье халатность, потому что халатность была проявлена. Может, он давал поручения. И они не исполнялись, но сотрудники говорят, что всё было наоборот — они хотели выезжать, а их не отправляли в эти командировки. Его нахождение за границей будет препятствовать этому», — пояснила Ирина Высоких.

Теперь из-за работы предыдущего ведомства вся отрасль туризма республики несёт большой урон.

«У нас в бюджете на развитие туристической сферы выделено 0 рублей. Потому что, когда было выделено более 1 млрд, произошло то, что произошло. «Северная мозаика» толком не работает, в девяти муниципальных районах кощунственно отнеслись к бюджетным деньгам. Где-то их просто направили на другие цели», — отметила министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее она заявила в правоохранительные органы о попытке дать ей взятку. С предложением денег за помощь в заключении госконтрактов к Ирине Высоких обратился директор компании «Якутская ярмарка» Михаила Фёдоров. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ («Дача взятки»). Известно, что он предлагал Ирине Высоких принять решение о передаче этой фирме нескольких туристических объектов, которые курирует АО «Центр кластерного развития «Якутия», а затем получать от их деятельности проценты.