«Колониализм внутри одной страны»: депутат о «горизонтальных субсидиях»

Казань, , 06:12 — REGNUM Идея «горизонтального субсидирования», вероятность введения которой обсуждается в России, выглядит странной со всех сторон и несёт в себе большие риски. Об этом, комментируя ИА REGNUM инициативу, заявил депутат Госсовета Татарии Артём Прокофьев (фракция КПРФ).

«Идея горизонтального субсидирования выглядит странной со всех сторон. С одной стороны она безусловно вызывает вопросы о том, как будут реагировать налогоплательщики региона, который предоставляет соседям субсидию, на то, что их средства вкладываются в другой субъект Российской Федерации. Это первый вопрос. А второй вопрос, если вложение осуществляется в интересах того региона, который оказывает субсидию, то есть он реализует проект на территории другого субъекта в своих собственных интересах, то это выглядит как такой колониализм внутри одной страны — колониализм между регионами. А с учётом дисбаланса развития регионов внутри нашей страны — это может иметь далеко идущие последствия», — отметил депутат.

Он также уточнил, что в идее есть и другие риски, которые до конца не оценены.

«Я думаю, что риски, связанные с инициативой, до конца не оценены. А та мотивация, которая присутствовала при появлении инициативы, что есть некие межрегиональные инфраструктурные проекты, которые не могут быть реализованы вследствие того, что регионы имеют дисбаланс в развитии, себя не оправдывает. В этом случае свою роль должен играть федеральный центр. Это одна из тех функций, которые он должен выполнять, и безусловно сегодня в рамках действующего законодательства это уже возможно. Я не понимаю зачем появляется такая странная инициатива, которая несёт в себе большие риски», — резюмировал Прокофьев.

Напомним, ряд законопроектов, направленных на уточнение норм в связи с возможным введением в России системы «горизонтальных субсидий», принят Госдумой в первом чтении. Инициатива представляет собой возможность выделять субсидии из бюджета одного региона России в бюджет другого, а также межбюджетные отношения по такой же схеме для муниципалитетов. Данные правила могут вступить в силу с 2020 года, инициатива пока дорабатывается.

Читайте также: Регионы смогут субсидировать соседей