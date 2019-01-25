Адресатом «горизонтальных субсидий» из Татарии может стать Крым: мнение

Москва, , 02:32 — REGNUM Практика «горизонтальных субсидий», вероятность ввода которых обсуждается в России, может повлиять на ход избирательных кампаний, дав еще одну потенциально выигрышную тему для врио губернаторов, выходцев из регионов-«тяжеловесов». Об этом, комментируя ИА REGNUM инициативу, заявил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

«До сих пор в рамках дискуссий о «горизонтальных субсидиях» были заметны именно тревожные комментарии ряда политиков и экспертов из регионов, которые восприняли эту инициативу, как повод для дополнительной нагрузки на экономически благополучные территории, которые вынуждены будут «взять на буксир» более проблемные субъекты РФ. То есть, данная инициатива воспринималась, в какой-то мере, как очень мягкий аналог укрупнения регионов (ведь данный процесс также обосновывался, как стремление развивать проблемные территории за счет возможностей более сильных). С той, в том числе, разницей, что практика «горизонтальных субсидий» дает возможности использовать ресурсы регионов-«локомотивов» для поддержки не только ближайших к ним территорий», — отметил Нейжмаков.

Эксперт заметил, что у нововведения есть ещё одна потенциально выигрышная тема.

«Стоит учесть, кстати, что новая норма может повлиять на ход избирательных кампаний, дав еще одну потенциально выигрышную тему для врио губернаторов, выходцев из регионов-«тяжеловесов». Теперь они получают еще один повод заявить, что смогут добиться выделения не только федеральных средств, но и финансовой поддержки со стороны того региона, где они ранее работали и с губернатором которого сохранили хорошие отношения», — уточнил он, добавив, что «впрочем, это «обоюдоострое оружие», так как жители регионов-доноров, скорее всего, без особого энтузиазма встретят заявления своих губернаторов о готовности выделять средства из регионального бюджета на проекты в каком-то другом субъекте РФ».

Но и тут могут быть исключения.

«Скажем, многие жители Москвы или Санкт-Петербурга, имеющие дачные участки в прилегающих регионах, наверняка вполне позитивно оценят идею помощи своих городов данным территориям для решения, например, транспортных или энергетических проблем», — добавил он.

Эксперт напомнил, что когда идея о «горизонтальных субсидиях» только начинала обсуждаться, ее сторонники видели в ней развитие практики соглашений между регионами:

«Татарстан довольно активно развивал такую форму межрегионального сотрудничества, в том числе, с субъектами РФ из других федеральных округов. Например, с Вологодской областью подобное соглашение было подписано в ходе Петербургского экономического форума в июне 2015 года по итогам встречи главы этого региона Олега Кувшинникова с Рустамом Миннихановым.

Стоит отметить, что в ходе общения с губернаторами других субъектов РФ глава Татарстана отмечал то внимание, которое администрация того или иного региона уделяет проблемам проживающих там этнических татар. Возможно, практика «горизонтальных субсидий» будет использована правительством Татарстана, в том числе, для поддержки различных проектов в населенных пунктах и районах других регионов, где татары составляют заметную часть населения. Отдельно стоит отметить Республику Крым, которая вполне может стать адресатом «горизонтальных субсидий» из Татарстана. Также на субсидии последнего, возможно, смогут рассчитывать регионы, где реализуются значимые проекты с участием инвесторов из Татарстана».

Напомним, Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, направленный на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением в России системы «горизонтальных субсидий» между регионами. Нововведение предполагает возможность предоставлять субсидии из бюджета одного региона России в бюджет другого, а также подобную схему межбюджетных отношений и для муниципалитетов. Данные правила могут вступить в силу с 2020 года, инициатива ещё дорабатывается.

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