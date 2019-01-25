В парламенте Киргизии возмущены тем, что учителя не могут получить ипотеку

Бишкек, , 00:08 — REGNUM В парламенте Киргизии недовольны работой государственной ипотечной компании. В частности речь идет неподъемных для работников бюджетной сферы требованиях при получении кредитов на приобретение жилья. Об этом на заседании законодательного собрания заявил депутат Жыргалбек Турускулов.

По его словам в 2017 году ипотечные займы получили 1 732 киргизстанца, а в 2018 году — лишь 1 032 человека. Народный избранник возмутился тем, что согласно официальным отчетам, население постепенно обзаводится ипотечным жильем, а по-факту — от избирателей поступает много жалоб на отсутствие улучшений в этой сфере.

«У учителя с трехлетним стажем зарплата составляет около 6,5 тысячи сомов (6,2 тысячи рублей, а у учителя с тридцатилетним стажем — около 15 тысяч сомов (14,3 тысячи рублей). С такой заработной платой они не могут получить госипотечный кредит, пояснил парламентарий», — пояснил парламентарий.

Подводя итог своего выступления, Турускулов обратился к правительству и руководству госпиотечной компании с требованием отменить первоначальный взнос и снизить процентную ставку по займам.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2015 года правительство Киргизии создало государственную ипотечную компанию. Основной ее задачей стало предоставление работникам бюджетной сферы и госслужащим кредитов на приобретение или строительство жилья на более выгодных условиях.

Отметим, что ранее киргизстанские власти снизили ставки по госипотеке до 8% — 12% годовых. Также на 2019 год запланирован запуск проекта «Доступная ипотека», позволяющий гражданам в течение трех лет накопить деньги на первоначальный взнос по ипотечным займам.

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