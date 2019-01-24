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Российский бизнес намерен восстановить торговое сотрудничество с Сирией

Экономика

Сирийскую делегацию пригласили участвовать в XII Международном форуме по интеллектуальной собственности в Москве

Москва, 24 января 2019, 22:58 — REGNUM  Делегация Сирийской Арабской Республики и представители Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) встретились с членами Совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по интеллектуальной собственности.

На встрече стороны, в частности, обсудили вопросы подготовки к XII Международному форуму по интеллектуальной собственности, проведение которого запланировано на апрель. Мероприятие пройдет в ТПП РФ под эгидой ВОИС. Коллег из Сирии пригласили к участию в форуме.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин подчеркнул, что эта встреча подтверждает твердые намерения российского бизнеса, объединенного Палатой, способствовать не только восстановлению былого торгово-экономического сотрудничества двух стран, но и двигаться вперед по другим направлениям, в том числе таком важном, как взаимодействие по вопросам защиты интеллектуальной собственности, товарных знаков и патентоведения.

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Торгово-промышленная палата России
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