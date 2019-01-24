В Китае разработан генеральный план по сохранению Великой Китайской стены

Пекин, , 22:03 — REGNUM В Китае обнародован генеральный план сохранения Великой Китайской стены, предусматривающий создание действенного механизма по ее сохранению как объекта культурного наследия, сообщает 24 января Синьхуа со ссылкой на данные министерства культуры и Государственного управления по охране культурного наследия.

По оценкам специалистов, общая протяженность сохранившихся участков сооружения превышает 21 тыс. км. Сохранились 10 тыс. секций стены, 1,7 тыс. секций траншей и рвов, около 30 тыс. сопутствующих сооружений, 2,2 тыс. проходов через стену и крепостей. Эти объекты расположены в 15 регионах страны, на территории 404 уездов (городов и районов).

Сообщается, что Великая Китайская стена состоит из множества взаимосвязанных стен, возведенных с середины I по середину II тысячелетия. В 1987 году стена была включена в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.