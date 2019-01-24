Путин и премьер-министр Болгарии обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Москва, 24 января 2019, 20:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в ходе телефонного разговора вечером 24 января обсудили перспективы сотрудничество двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждён ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики», — говорится в кратком сообщении.
В свою очередь пресс-служба премьер-министра Болгарии также сообщает, что Путин и Борисов в ходе беседы подчеркнули, что «в последние годы партнерские отношения между Болгарией и Россией усиливаются».
Отмечается, что стороны «выразили желание дальнейшего углубления эффективного сотрудничества в ряде сфер».
Напомним, одной из основных тем на повестке российcко-болгарских отношений в настоящее время является строительство второй нитки газопровода «Турецкий поток». После состоявшегося на минувшей неделе визита Владимира Путина в Белград, в ходе которого были подтверждены планы по прокладке газопровода через территорию Сербии, в Софии также вновь заявили о заинтересованности в участии в проекте.
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