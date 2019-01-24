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Авиасообщение между Псковом и Сочи наладят к началу лета

Экономика

Рейсы планируется осуществлять дважды в неделю

Псков, 24 января 2019, 20:31 — REGNUM  Пассажирские авиарейсы между Псковом и Сочи планируется запустить в конце мая 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, об этом сегодня, 24 января, заявил председатель Совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод.

По его словам, маршрут уже утверждён Росавиацией. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю. В перспективе авиасообщение Пскова с Сочи может стать круглогодичным.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что на субсидирование пассажирских авиаперевозок между Псковом и Сочи в бюджете Псковской области на 2019 год предусмотрено 30 млн рублей.

Напомним, в октябре 2018 года после перерыва в год были восстановлены пассажирские авиаперевозки между Псковом и Москвой.

Читайте ранее в этом сюжете: Авиаперевозки из Пскова в Сочи и Краснодар обещают с 2019 года

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Региональные пассажирские авиаперевозки
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