Четверг, 24 Января 2019 года
20:24:27 МСК

Пашинян повторил тезис о необходимости экономической революции

Экономика

Тезис о экономической революции премьер Армении повторяет уже не первый раз

Пашинян повторил тезис о необходимости экономической революции
Иллюстрация:  primeminister.am

Ереван, 24 января 2019, 20:24 — REGNUM  «Самые важные реформы связаны с экономикой, сейчас нам необходимо превратить нашу политическую революцию в революцию экономическую», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телекомпании Euronews, отвечая на вопрос о самых актуальных реформах в Армении.

«Для этого мы планируем максимально упростить действующие нормативные акты с тем, чтобы облегчить деятельность крупного бизнеса в Армении», — продолжил Пашинян.

«Следующей является реформа Налогового кодекса. Мы собирается снизить ставки подоходного налога и налога на прибыль, чтобы инвестиционная среда стала более привлекательной для иностранных инвестиций. Во-вторых, поощрение людей на шаги с целью преодоления бедности. Мы собираемся развивать новый сектор в экономике. Вы знаете, что есть малый и средний бизнес. Мы хотим закрепить законом также идею микробизнеса и освободить его от любых налогов. Таким образом мы будем поощрять людей начать предпринимательскую деятельность, чтобы они вместе с правительством могли преодолеть бедность, которая является самой большой проблемой Армении», — сказал премьер.

Тезис о экономической революции премьер Армении повторяет уже не первый раз. Некоторым реформам, которые направлены на осуществление этого тезиса, мешали роспуск парламента и внеочередные парламентские выборы. Сейчас новый парламент уже сформирован, и правительство намерено путем законодательных изменений создать благоприятные условия для ведения бизнеса.

Читайте также: Премьер Армении заявил о необходимости экономической революции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Армении
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить