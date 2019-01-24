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Уолл-стрит снова сомневается в «примирении» США и Китая

Экономика

Соединенные Штаты и Китай находятся «во многих милях» от заключения торгового соглашения

Нью-Йорк, США, 24 января 2019, 20:41 — REGNUM  Комментарии торгового представителя США Уилбура Росса в отношении американо-китайских переговоров расстроили Уолл-стрит — основные индексы фондового рынка США остановили рост и перемещаются в «красную зону», 24 января передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 53,35 пункта (0,22%), до 24 522,27 пункта, индекс S&P 500 снизился на 2,22 пункта (0,08%), до 2636,48 пункта. Nasdaq пока находится в плюсе — индекс вырос на 18,20 пункта (0,26%), на 7043,96 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 января торговый представитель США Уилбур Росс заявил, что Соединенные Штаты и Китай находятся «во многих милях» от заключения торгового соглашения.

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Фондовый рынок
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