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Кидяев: «Горизонтальные субсидии» не предполагают новой централизации РФ

Экономика

Инструмент

Москва, 24 января 2019, 20:08 — REGNUM  Законопроект о «горизонтальных субсидиях» дает регионам новый инструмент, речи о создании новых точек экономической концентрации не идет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Кидяев.

«Речь не идёт о новых точках экономической концентрации и уж тем более — о централизации. Законопроект, внесенный правительством РФ, предоставляет регионам новый финансовый инструмент, иногда очень нужный, но пока не оговоренный в законодательстве — право перечислять средства «горизонтально» между регионами и муниципальными образованиями», — сказал Кидяев.

Он привел пример реализации новых норм.

«Для чего это нужно на практике? Например, в посёлке нет школы, детей можно возить либо на расстояние шести километров в «соседний» регион, либо за 50 километров в муниципальный район своего региона. Предложенный правительством РФ инструмент позволит муниципалитетам заключать соглашения и без лишних сложностей решать аналогичные проблемы», — указал парламентарий.

Кидяев настаивает на доработке инициативы.

«В то же время формулировки законопроекта очень общие, они требуют оценки и детального анализа. Полагаю, что в федеральном законе необходимо четко установить все случаи и прописать механизм предоставления субсидий как между регионами, так и муниципалитетами», — заключил Кидяев.

Принятый в первом чтении пакет законопроектов предусматривает введение в РФ системы предоставления субсидий из бюджета одного региона РФ в бюджет другого, а также подобную же систему между муниципалитетами. Речь в том числе идет и о дотациях, необходимых для выравнивания бюджетной обеспеченности региональных и муниципальных бюджетов.

Читайте ранее в этом сюжете: Горизонтальные субсидии регионам: в чём польза и почему пессимизм

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