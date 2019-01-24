Горизонтальные субсидии регионам: в чём польза и почему пессимизм

Екатеринбург, , 19:41 — REGNUM Принятый Госдумой в первом чтении закон направлен на экономическую интеграцию регионов. В этом смысле, его можно приветствовать, поскольку речь идет о дополнительных возможностях по экономическому развитию, сообщил корреспонденту ИА REGNUM сообщил доцент кафедры периодической печати Уральского федерального университета Валерий Амиров.

«Есть и другой эффект — к изменению политической карты России, постепенному сокращению числа экономически слабых регионов», — отметил эксперт.

При этом Валерий Амиров добавил, что на данном этапе смотрит на этот законопроект скорее пессимистически. Не очень понятно, откуда возьмутся эти инвестиции, если даже столь экономически крепкие области, как Свердловская, имеют значительные долги и не располагают свободными инвестиционными ресурсами.

«В реальности получается, что средства для субсидирования соседей — разве что только у Москвы. И, возможно, еще у двух-трех регионов России — для которых не стоило принимать специального закона», — заключил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о бюджетных горизонтальных субсидиях между регионами России был принят 23 января. Его в нижнюю палату парламента внесло правительство страны.