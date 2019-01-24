Ненецкий АО может попасть в число регионов, претендующих на списание долгов

Нарьян-Мар, 24 января 2019, 19:20 — REGNUM Ненецкий АО может оказаться в списке регионов, претендующих на списание долгов населения за газ — обращение в окружную прокуратуру с предложением применить практику коллег из Чеченской Республики в этом вопросе направил депутат регионального парламента Михаил Райн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, на днях Заводской суд города Грозного постановил списать более 9 млрд рублей долга с населения республики. Это решение вызвало широкий общественный резонанс. В ряде субъектов РФ зазвучали призывы списать долги всему населению России. С соответствующими предложениями обратились депутаты, общественники и просто жители Смоленской области, Чувашии, Перми, Татарии и других регионов.
«Аналогичные основания, на мой взгляд, имеются и в Ненецком автономном округе, — говорится в обращении ненецкого депутата. — Так по состоянию
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