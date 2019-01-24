Тамбовщина планирует выйти на самообеспеченность рыбоводческой продукцией

Тамбов, , 19:07 — REGNUM В Тамбовской области открылось предприятие второй очереди проекта ООО «Тамбовский осетр» — рыбоводческого комплекса по разведению товарной рыбы, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Мощность нового производства — 50 тонн рыбы осетровых пород в год.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что «Тамбовский осетр» — это модельный проект современного агропромышленного комплекса, который может быть успешно тиражирован в других муниципалитетах региона. По его словам, у проекта много достоинств, включая расширение потребительской корзины населения, обеспечение здоровым питанием и деликатесами, выращивание рыбопосадочного материала благородных пород для зарыбления водоемов области. За подобными производствами — будущее. Имидж региона создается благодаря таким уникальным проектам.

Напомним, первое рыбоводческое предприятие проекта ООО «Тамбовский осетр» было введено в эксплуатацию год назад. Общий объем инвестиций — 160 млн рублей. На сегодняшний день в проект вложено свыше 70 миллионов рублей. Финансирование осуществляется при господдержке — через Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Тамбовской области.

«На рыбоводческом предприятии разводят сома, осетра, форель, — сказал заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов, — планируется производство черной икры. Кроме того, в этом году начнется эксперимент по производству дорадо. Если он успешно пройдет апробацию, на рыбоводческом комплексе займутся выращиванием и этой рыбы».

По словам специалистов, в каждом из двух предприятий в год можно производить 20 тонн осетра и до 50 тонн сома. В планах — довести производство сома до 100 тонн в год в каждом корпусе. Сегодня на предприятии работает более 20 человек. В процессе развития предприятия количество работников будет увеличено вдвое.

«Этот рыбоводческий проект в Тамбовском районе будет развиваться и далее. Закончено строительство второго корпуса предприятия, идет возведение третьего. Также начаты работы по строительству перерабатывающего цеха. И мы не будем останавливаться на достигнутом. Так, вскоре в Мичуринском районе будет открыто аналогичное предприятие, реализацией которого занимается ООО «Агро-М». Там будут выращивать осетра, сома и другую рыбу», — отметил Сергей Иванов.

По его словам, к 2023 году Тамбовская область планирует выйти на самообеспеченность рыбоводческой продукцией. Для этого на территории Тамбвщины разработан комплекс мер по поддержке рыбоводческих предприятий, которые направлены как на развитие хозяйств по выращиванию рыбы в открытых водоемах, прудах, так и на поддержку предприятий закрытого типа, которые позволяют получать рыбу круглый год. Имеются также планы построить в Мичуринском районе крупный комплекс по производству форели. Первые переговоры уже проведены, подобран удобный земельный участок, где есть вся необходимая инфраструктура. Этот проект обещает быть одним из крупнейших комплексов в России.