Калининград и Светлогорск свяжет «Деловой экспресс»

Калининград, , 19:00 — REGNUM В Калининградской области с 4 декабря запускается новый железнодорожный маршрут Светлогорск-Калининград, который получил название «Деловой экспресс», сообщила сегодня, 24 января, пресс-службы регионального правительства.

Поезд будет отправляться из Светлогорска в 07:39, а прибывать на станцию «Калининград-Северный» в 08:38 часов по местному времени. В вечернее время, в 19:57 будет пущен рейс «Калининград-Южный — Светлогорск-2» через Зеленоградск. По словам заместителя регионального министра развития инфраструктуры Владимира Жовтуна, если проект себя не оправдает, маршрут закроют.

«Ежегодно региональным правительством выделяются субсидии Калининградской пригородной пассажирской компании за недополученные расходы от государственного регулирования тарифов. В 2019 году на эти цели предусмотрено 332 млн рублей. Таким образом, 60% от стоимости каждого билета на пригородный поезд оплачивается из областного бюджета, что позволяет сохранить социально значимые маршруты», — отмечается в сообщении пресс-службы Калининградской области.