В Тамбовской области открыли новый блок современных теплиц

Тамбов, , 18:58 — REGNUM В Тамбовской области реализована первая очередь инвестиционного проекта по круглогодичному производству овощей. Сегодня, 24 января, в АО «Тепличное» открыли новый блок теплиц пятого поколения, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Инвестиционный проект стоимостью почти 380 млн рублей реализуется с мая 2018 года. Около 90% вложений — заёмные средства, полученные в рамках льготного кредитования. С введением в строй современной теплицы с круглогодичным выращиванием овощей на площади 1,1 га общество «Тепличное» ежегодно планирует производить 950 тонн огурцов. Здесь планируется получать урожай вдвое выше, чем в теплицах антрацитовского типа. В автоматическом режиме поддерживается микроклимат, установлено искусственное освещение, используется система капельного орошения, минерального питания и дезинфекции. Внедрена биологическая защита растений, а соцветия огурцов опыляют шмели.

В этом году будет запущена газопоршневая установка для производства сразу двух видов энергии — электричества и тепла. Причем собственная энергия будет почти втрое дешевле, чем предлагают тамбовские энергетики.

«Открытие сегодня современных теплиц — это старт витаминной индустрии на Тамбовщине, — сказал глава администрации области Александр Никитин. — Круглогодичное выращивание овощей увеличит их предложение на тамбовских прилавках. Причем это очень вкусные и высококачественные овощи, которых нам не хватает».

Если в «Тепличном» новые площади составили чуть более одного гектара и столько же планируется скоро заложить еще, то в Мичуринском районе строится тепличный комплекс на 92 гектарах. И с его вводом можно будет говорить о стопроцентном обеспечении тамбовчан местными свежими овощами хорошего качества, говорят региональные власти. В том числе детских и социальных учреждений.

Александр Никитин отметил, что «Тепличное» является предприятием областной собственности и отличается высокой рентабельностью: прибыль достигает 40 млн рублей в год. Здесь работают квалифицированные специалисты, а уровень зарплат выше среднеобластного и среднего по отрасли.

АО «Тепличное» основано в 1980 году. Промышленные зимние остекленные теплицы антрацитовского типа были построены в период с 1980 по 1985 год на площади 12 гектаров. В 2012 году введено в оборот ещё 2 га теплиц. В 2018 году в «Тепличном» собрали овощей почти на 327 тонн больше, чем в 2017 году. До 80% урожая реализуется в Тамбовской области.