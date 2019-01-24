Уилбур Росс: США и Китай всё ещё «во многих милях» от торгового соглашения

Вашингтон, , 19:14 — REGNUM Торговый представитель США Уилбур Росс считает, что США и Китай всё ещё находятся «во многих милях» от двустороннего торгового соглашения, 24 января передает агентство Reuters.

«Было проделано много предварительной работы, но мы находимся во многих милях от заключения соглашения, и, честно говоря, это не должно вызывать удивления», — заявил Росс в интервью журналистам.

По словам Росса, в торговле США и Китая слишком много серьезных проблем, которые не сводятся к «количеству проданных соевых бобов».

«Это слишком сложная тема, слишком много вопросов, это нереально… Но думаю, у нас есть все шансы договориться», — пояснил Росс.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года США и Китай «заморозили» введение взаимных торговых пошлин и приступили к торговым переговорам.

Читайте также: Трамп прокомментировал ход торговых переговоров с Китаем