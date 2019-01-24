Промпроизводство в Чувашии за год подросло, в энергетике — спад

Чебоксары, , 18:46 — REGNUM Чувашстат опубликовал итоги развития промышленности в 2018 году. Индекс промпроизводства за год вырос на 1,2%, в том числе в обрабатывающих производствах рост составил 2,3%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно представленным данным, индекс промышленного производства в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 101,2%, в том числе объём добычи полезных ископаемых вырос на 1,1%, в обрабатывающих производствах рост составил 2,3%, в электроэнергетике произошёл спад на 9,1%, в водоснабжении — рост на 6,3%.

В структуре обрабатывающих производств за год из 22 направлений промышленной деятельности, подпадающей под мониторинг ведомства, падение зарегистрировано в семи: в производстве прочих готовых изделий (индекс 79,6%), кожевенной промышленности (81,9%), в сфере ремонта и монтажа оборудования (90%), химической промышленности (90,1%), производстве автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов (91,7%), производстве одежды (93,3%), производстве прочей неметаллической минеральной продукции (97,7%).

Максимальный годовой рост отмечен в производстве прочих транспортных средств и оборудования (индекс 122,4%). Значительный рост зарегистрирован также в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (119%), производстве бумаги (118,4%) и производстве напитков (116,2%).