«Воркутауголь» продолжает наращивать добычу и переработку

Воркута, Коми, , 18:28 — REGNUM 23 января опубликован отчет сырьевого добывающего подразделения холдинга «Северсталь» — АО «Воркутауголь».

Напомним, что «Воркутауголь» является стратегическим предприятием Российской Федерации, доля которого в добыче угля составляет порядка 6%, а доля в добыче коксующихся углей — 22%. В состав предприятия входят четыре действующих фабрики и один угольный разрез,

Объем добычи угля в 2018 году вырос на 11,6% и составил 9,6 млн тонн, уверенно росли и все остальные показатели. Горно-обогатительные фабрики «Воркута-уголь» год-к-году переработали на 5% больше сырья, выпуск концентрата увеличился на 3% и составил 3,4 млн тонн. Серьезные достижения продемонстрировала Центральная обогатительная фабрика Печорская — предприятие сертифицировало новый вид продукции марки 1Ж, успешно провела эксперимент по снижению зольности концентратов.

Печорский угольный бассейн, на территории которого ведет свою деятельность «Воркутауголь» располагает самыми большими в Европе запасами каменного угля — порядка 4 млрд тонн, в силу чего крупной сырьевой базой для энергетической, металлургической и коксохимической промышленности. На объединении «Воркутауголь» в настоящее время работает около 6 тысяч человек при населении города Воркута 60 тысяч.