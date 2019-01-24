Ямал наращивает грузооборот и объемы экспорта, снижая объемы импорта

Салехард, , 18:23 — REGNUM 23 января Ямало-Ненецкий автономный округ подвел итоги грузооборота за 2018 год.

Рост показателя год-к-году пришлось считать не в процентах, а в «разах» — он увеличился в 6,4 раза и составил 3,2 млн тонн. Такой рывок обусловлен запуском всех трех промышленных линий завода «Ямал-СПГ». Внешнеторговый оборот составил 829,1 млн долларов США, из которых на экспорт пришлось 737,7 млн долларов, на импорт — 91,4 млн долларов. Объем импорта, таким образом, уменьшился на 84% — прямое следствие окончания строительства «Ямал-СПГ», после которого стоимость грузов, поступающих через порт Сабетта, стал значительно ниже.

В порту Сабетты зафиксировано прибытие и убытие 154 судов заграничного плавания. В стоимостном выражении экспорт выглядел следующем образом: Франция — 32,9% от общего объема экспорта; Нидерланды — 31,5%; Великобритания — 12,2%, Китай — 8%, Испания — 7,7%; Бельгия — 7,2%. Напомним, что акционерами «Ямал-СПГ» являются НОВАТЭК (50,1%), Total (20%), CNPC (China National Petroleum Corp., 20%) и Фонд «Шелкового пути» (9,9%). Высокие показатели в экспорте Франции не говорят о том, что ямальский СПГ направлялся в эту страну — Total является крупнейшим игроком мирового рынка СПГ, имеющим разветвленную сеть потребителей. Кроме того, необходимо отметить, что строительство танкеров-газовозов ледового класса Arc-7 на судоверфях Южной Кореи ведется по ранее согласованному графику, в настоящее время флот НОВАТЭКа составляют только 8 судов из запланированных 15. В таких условиях «Ямал-СПГ» вынужден поставлять продукцию в Северную Европу, используя спотовые поставки. По мере спуска на воду новых танкеров-газовозов структуру экспорта будет значительно изменена.