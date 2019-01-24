Мнение: Горизонтальные субсидии могут стать шагом к укрупнению субъектов РФ

Воронеж, , 18:28 — REGNUM Правительственный законопроект о «горизонтальных» субсидиях является показателем того, что власть признала проблему «экономической асимметрии», возникающую из-за бедственного положения муниципалитетов. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM доктор политических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Скиперских.

«Пока данная инициатива кажется достаточно странной — не совсем понятно, как это будет работать. Но в то же время данная инициатива является достаточным свидетельством обмеления экономической жизни в различных муниципалитетах, что создаёт сильную асимметрию и социальное напряжение не только в сравнении субъектов РФ друг с другом, но даже и внутри одного субъекта РФ, если оценивать возможности муниципалитетов. Власть как будто признаёт эту проблему.

С другой стороны, данная инициатива может стать некоей прелюдией к другим более важным территориальным реформам — в частности, к укрупнению субъектов РФ», — отметил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий нормы законодательства в связи с возможным введением системы субсидирования одного региона РФ из бюджета другого и такой же системы для муниципалитетов.

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