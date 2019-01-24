Российские энергокомпании приступили к модернизации энергосистемы Кубы

Гавана, , 18:18 — REGNUM 23 января состоялась встреча заместителя министра энергетики России Павла Сорокина с его кубинским коллегой Рубеном Сидом Карбеоннелем при участии представителей российских компаний топливно-энергетического комплекса.

Были обсуждены текущие проекты энергетического сотрудничества России и Кубы и намечены перспективные планы на ближайшее время. Речь шла о строительстве и модернизации энергоблоков на Кубе, внедрении методов повышения нефтеотдачи на зрелых месторождениях и о строительстве солнечных электростанций.

Напомним, что с ноября 2018 года «Газпром Энергохолдинг» уже прорабатывает проект строительства на Кубе теплоэлектростанции мощностью 600 МВт. «Интер РАО ЕЭС» ведет строительство четырех энергоблоков на ТЭС «Максимо Гомес» и «Восточная Гавана», а Роснефть с октября 2018 года приступила к геолого-разведывательным работам на морском шельфе Кубы.

На прошедшей встрече ее участники приняли решение о создании рабочей группы на корпоративном уровне по проектам модернизации ТЭК Кубы силами российских энергетических компаний, а также подписана российско-кубинская карта сотрудничества в энергетической отрасли на 2019 год.