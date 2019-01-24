Финляндия может присоединиться к Rail Baltica

Хельсинки, , 18:14 — REGNUM В ближайшие две недели правительство Финляндии должно будет принять решение об участии в проекте Rail Baltica и вхождении в число акционеров компании RB Rail. Об этом заявил и.о. председателя правления RB Rail Игнас Дягтис в интервью «Эстонскому телевидению».

«Финляндия очень важна для нас как в вопросе ведения переговоров о долгосрочном финансировании, так и в увеличении экономического потенциала Rail Baltica. Финляндия — крайняя точка как для доставки грузов, так и отправной пункт для финского экспорта», — отметил он.

Сообщается, что также интерес к проекту проявляет Польша. Однако, в чем заключается интерес этих стран к новой железной дороге, пока неочевидно.

«Финляндия неоднократно давала понять, что проект Rail Baltica ей не интересен. Можно с большей долей вероятности предположить, что ответ финского правительства будет дан в форме вежливого дипломатического отказа. Более того, прибалтам хорошо бы вначале изучить географию: Финляндия отделена от Швеции Ботническим проливом, а от Прибалтики — Финским заливом», — прокомментировала ИА REGNUM доктор экономики Анна Мейзер.

По словам эксперта, не стоит забывать, что в Финляндии проложена российская колея 1520 мм, и основной грузопоток идет из России или в Россию.

Наиболее важно сейчас то, что финансирование со стороны Евросоюза пока остается под вопросом. Кроме того, есть риск, что конечная стоимость проекта окажется существенно выше ранее заявленной. Изначально ЕС обязался в 2014—2020 годах выделить на весь проект 1,2 млрд евро. Также 110 млн евро выделено дополнительно. Еврокомиссия в этой финансовой перспективе выделяет Rail Baltica 85% средств. Общая стоимость проекта до 2026 года — 5,8 млрд евро.

Однако несмотря на финансовую неопределенность, уже в этом году должен быть построен один из виадуков на маршруте новой железной дороги. Строительство основной железнодорожной магистрали Rail Baltic запланирован на конец 2020 года.

Авторы ИА REGNUM уже неоднократно писали, что для этого проекта нет грузовой и пассажирской базы как в одном, так и в другом направлении. Однако благодаря проекту у стран Прибалтики есть возможность получать финансирование от Европейского союза, что можно считать едва ли не главной целью строительства данной магистрали.

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Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Строительство пока ведётся только в Литве, где за пять лет проложили трассу шириной 1435 мм от польской границы до Каунаса. Согласно планам RB Rail, новая железная дорога должна быть построена к 2026 году.

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