Реактор Билибинской АЭС будет выведен из эксплуатации Росэнергоатомом

Билибино, Чукотский АО, , 18:11 — REGNUM 23 января Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Росэнергоатому лицензию «На эксплуатацию без генерации» на энергоблок № 1 Билибинской АЭС.

Это означает, Росэнергоатом получил право осуществить перевод этого блока в ядерно-безопасное состояние и вести подготовку к его полному останову, который должен произойти при условиях полной безопасности. После того, как обоснование такого вывода будет подготовлено в виде проекта, Росэнергоатом сможет приступить к получению соответствующей лицензии «На полный вывод из эксплуатации» от Ростехнадзора. В настоящее время блок №1 Билибинской АЭС остановлен, осуществлена выгрузка отработанного ядерного топлива из реактора в пристанционный бассейн выдержки. Энергоблоки № 2,3 и 4 работают в штатном режиме, обеспечивая изолированную Чаун-Билибинскую энергосистему электроэнергией, а потребителей города Билибино — отоплением и горячей водой.

Напомним, что, в соответствии с имеющимися планами, Билибиснкая АЭС в ближайшее время должна быть полностью остановлена, станцией замещения станет ПАТЭС «Академик Ломоносов», который должен прибыть в порт города Певек в конце 2019 года.