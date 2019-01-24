Депутат Госдумы: Россия не должна делиться на мини-государства

Симферополь, , 17:54 — REGNUM Россия — огромная страна, но она не должна делиться на мини-государства, а наоборот, регионам нужно между собой тесно взаимодействовать и работать над улучшением условий жизни людей и в целом благополучия страны. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Госдумы РФ Андрей Козенко («Единая Россия»)комментируя принятие в первом чтении правительственного законопроекта о «горизонтальных субсидиях».

«Подобная практика реально может привести к хорошим результатам, прежде всего благодаря упрощению финансовых и бюджетных процедур. Именно поэтому инициатива этого законопроекта как раз исходила из регионов. И речь, в первую очередь, идёт о реализации тех или иных инфраструктурных и инвестиционных проектов, которые в результате приведут к более высоким показателям граничащих между собой субъектов, прежде всего, и на уровне страны в целом», — подчеркнул парламентарий.

Он также напомнил, что у Крыма и Севастополя уже есть схожий опыт, когда после воссоединения с Россией для скорейшей адаптации экономической системы республики и города-героя за рядом муниципалитетов закреплялись регионы-доноры с материка.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, уточняющий нормы законодательства в связи с возможным введением в РФ системы так называемых горизонтальных субсидий между регионами — предоставления субсидий из бюджета одного региона страны в бюджет другого.

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