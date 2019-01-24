Рост итальянского экспорта за пределы ЕС замедлился в пять раз

Рим, , 17:37 — REGNUM По итогам 2018 года объем экспорта итальянских товаров за пределы Евросоюза вырос на 1,7%, сообщили в четверг, 24 января, в национальной службе статистики Istat.

В сравнении с данными 2017 года этот показатель снизился почти в пять раз: тогда рост экспорта за пределы ЕС составлял 8,2%.

Лучше среднестатистического в 2018 году обстояло дело с экспортом итальянской продукции в США и Швейцарию, а вот поставки на Ближний Восток, в Турцию, Китай, Россию показали негативную динамику, отметили статистики.

Положительное сальдо итальянского внешнеторгового баланса со странами из-за пределов ЕС (превышение экспорта над импортом) по итогам 2018 года составило 28,5 млрд евро.

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