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Рост итальянского экспорта за пределы ЕС замедлился в пять раз

Экономика

По итогам года экспорт за пределы ЕС вырос на 1,7%

Рим, 24 января 2019, 17:37 — REGNUM  По итогам 2018 года объем экспорта итальянских товаров за пределы Евросоюза вырос на 1,7%, сообщили в четверг, 24 января, в национальной службе статистики Istat.

В сравнении с данными 2017 года этот показатель снизился почти в пять раз: тогда рост экспорта за пределы ЕС составлял 8,2%.

Лучше среднестатистического в 2018 году обстояло дело с экспортом итальянской продукции в США и Швейцарию, а вот поставки на Ближний Восток, в Турцию, Китай, Россию показали негативную динамику, отметили статистики.

Положительное сальдо итальянского внешнеторгового баланса со странами из-за пределов ЕС (превышение экспорта над импортом) по итогам 2018 года составило 28,5 млрд евро.

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Экономика Италии
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