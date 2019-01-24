«Горизонтальное субсидирование» поможет Крыму избавиться от бартерных схем

Симферополь, , 17:36 — REGNUM «Горизонтальное субсидирование» поможет перейти Крыму и Севастополю от бартерных схем к реальному софинансированию. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Максим Жаров.

«После воссоединения с Россией Крым стал точкой внутренней экономической интеграции как в Федерации в целом, так и в ЮФО в частности. С 2014 года федеральный центр практикует шефство других субъектов РФ над различными районами полуострова. С помощью этой практики осуществляется горизонтальная кооперация в развитии Крыма и Севастополя, в рамках которой поощряется в том числе и «горизонтальное субсидирование» Крыма со стороны других субъектов РФ. Правда, в большинстве случаев речь пока идёт не о денежных, а о бартерных схемах такого субсидирования Крыма», — отметил политолог.

Тем не менее, по его словам, законодательное оформление практик «горизонтального субсидирования» позволит перейти в развитии горизонтальной кооперации Крыма и других субъектов РФ от бартерных схем к реальному софинансированию совместных проектов на территории полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла в первом чтении законопроект о так называемых «горизонтальных субсидиях» между регионами — законопроекте-спутнике другой правительственной инициативы, которую ранее также приняли в первом чтении в декабре 2018 года. Этот документ предусматривал введение в РФ системы предоставления субсидий из бюджета одного региона страны в бюджет другого, а также подобную же систему между муниципалитетами.

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