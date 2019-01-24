Гутенёв: Горизонтальные субсидии будут удачны в межрегиональных проектах

Москва, , 18:08 — REGNUM Система так называемых «горизонтальных субсидий» продемонстрирует успешные результаты только при проведении дополнительных мер, направленных на сбалансированность региональных бюджетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

«Я не могу сказать, что я преисполнен скептицизмом, но тем не менее я понимаю прагматизм любого регионального руководителя. Конечно же, в первую очередь он будет ратовать за улучшение условий жизни жителей собственного региона, нежели давать деньги для улучшения качества жизни своих соседей», — отмечает Гутенев.

По его словам, система «горизонтальных субсидий» будет наиболее удачна при финансировании совместных «трансграничных» проектов, в реализации которых задействованы несколько регионов. Но сама по себе система финансовой помощи от региона к региону не может быть панацеей в вопросе обеспечения финансовой стабильности регионов.

«Наряду с этой очень хорошей инициативой, которая открывает какие-то дополнительные возможности, необходимо пересматривать федеральную бюджетную политику, поскольку в стране должно быть счетное количество субсидируемых регионов, а абсолютное большинство должно быть профицитными и успешными», — подчеркивает Гутенев.

Кроме того, по его словам, в регионы также должны приходить справедливо распределяемые доходы от крупнейших налогоплательщиков, которые смогут предоставить региональным руководителям возможности формировать точки роста, исходя из особенностей той или иной территории.

«Законопроект, рассмотренный в первом чтении, дает ряд дополнительных возможностей, но это только лишь одна из мер, которая необходима для того, чтобы регионы обрели большую устойчивость и экономическую самостоятельность в выборе приоритетов при реализации программ», — считает Гутенев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме находится на рассмотрении пакет законопроектов, направленных на введение в РФ системы «горизонтальных субсидий», согласно которому средства из бюджета одного региона могут быть использованы для финансирования проектов другого региона, а также предоставлены в качестве субсидий другому субъекту Федерации. Законопроекты уже приняты в первом чтении, новую систему бюджетного финансирования планируется запустить с 2020 года.