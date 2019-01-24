Демографическая яма 90-х — причина снижения численности населения сегодня

Москва, , 17:14 — REGNUM По данным Росстата, опубликованным в среду, 23 января, численность населения России в 2018 году сократилась впервые за последнее десятилетие. По состоянию на 1 января 2019 года в России проживало 146 793 744 человека. Как ранее сообщало ИА REGNUM, годом ранее население страны составляло 146 880 432 человек. Таким образом, за год его численность сократилась почти на 87 тысяч человек

Член Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), профессор Вышей школы экономики Олег Матвейчев считает, что в зафиксированном снижении численности населения в стране «нет никаких сюрпризов».

«Все, кто хоть как-то интересовался демографией, и тем более эксперты, давно о подобном предупреждали, — рассказал Олег Матвейчев о в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, — Все прекрасно знают, что в 90-е годы у нас в стране был провал по рождаемости. Как было рожать, если люди элементарно выживали, зарплаты не платили по полгода, разорялись предприятия. На что было растить и содержать детей?»

«Теперь давайте посчитаем. 90-е годы у нас были 25 лет назад. Поколение родившихся в 90-е сейчас само входит в детородный возраст. Но это малочисленное поколение. Поэтому естественно, что если самих по себе этих людей мало, они и рожают существенно меньше детей», — подчеркнул эксперт.

«Спасибо Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину за ту «демографическую яму», но к нынешней власти тут претензии предъявлять нельзя. В последние годы правительство стимулирует рождаемость, в том числе, и практикой материнского капитала, и дальше будет стимулировать этот процесс — чтобы увеличивалось общее количество рожденных детей. Несмотря на то, что количество пар, рождающий детей, сейчас меньше, но повышается количество новорожденных на семью. Правительство делает для этого все, и будет продолжать делать», — завершил свой комментарий Олег Матвейчев.

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