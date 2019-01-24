Четверг, 24 Января 2019 года
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Международные резервы России за неделю снизились на $3 млрд

Экономика

На 18 января международные резервы страны составили $469,6 млрд

Москва, 24 января 2019, 17:10 — REGNUM  Объём международных резервов России по состоянию 18 января составил $469,6 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 11 января международные резервы страны составляли $472,6 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $3 млрд, или на 0,6%.

Снижение показателя произошло под воздействием операций по счетам Министерства финансов России и отрицательной курсовой переоценки, говорится в сообщении регулятора.

Напомним, за минувший год международные резервы России, согласно данным ЦБ, увеличились на $35,8 млрд, или на 8,3%. По состоянию на 1 января 2019 года их объём составлял $468,5 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Банка России. Они формируются из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.

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Макроэкономика России
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