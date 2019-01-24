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Глав бедных регионов РФ отправят на поклон к соседям — депутат

Экономика

Региональный депутат: Правительство принимает полумеры, а не решает причину проблем

Саратов, 24 января 2019, 17:50 — REGNUM  Правительство России не хочет предпринимать шаги по улучшению экономической ситуации в бедных регионов и перекладывает обязанности на успешные регионы, заявил 24 января корреспонденту ИА REGNUM депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко (КПРФ).

Представитель бедного региона прокомментировал законопроект о горизонтальных субсидиях, инициированный правительством России и принятый Госдумой в первом чтении.

«На данный момент бюджеты регионов очень сильно закредитованы, местные бюджеты недофинансированы. Ряд регионов в преддефолтном состоянии, долги порой превышают размер бюджета. Проблему надо решать, но реальные шаги правительство предпринимать не хочет. Вместо того, чтобы пересматривать причину проблем, правительство ограничивается полумерами, и хочет свои обязанности переложить на успешные и богатые регионы», — считает саратовский депутат.

Народный избранник считает, что главы бедных регионов будут вынуждены «идти на поклон» к коллегам из более состоятельных субъектов. Вероятность того, что субсидии дадут — мала, но если все-таки один субъект решит помочь другому, то наверняка потребует что-то взамен.

«Возможно, появится зависимость от поставки товаров не на самых выгодных условиях взамен инвестиций. Или это земля территории, потенциальные возможности по вывозу [и складированию на них] мусора», — пояснил он.

В конечном итоге, полагает Бондаренко, бедные попадут в зависимость к богатым.

По мнению экономиста, директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, инициатива правительства РФ приведёт к росту сепаратистских настроений.

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