Европейский центробанк сохранил базовую ставку на уровне 0%

Франкфурт-на-Майне, Германия, , 16:59 — REGNUM Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение о сохранении базовой процентной ставки по кредитам на нулевом уровне, сообщает 24 января пресс-служба регулятора.

Одновременно с этиммаржинальная ставка сохранена на отметке 0,25%, ставка по депозитам осталась на уровне минус 0,4%.

Напомним, в декабре минувшего года в ЕЦБ заявили, что процентные ставки, как ожидается, останутся на текущих уровнях по крайней мере до конца лета 2019 года.

При этом отмечалось, что ставки в любом случае будут сохрянятся «до тех пор, пока это необходимо для обеспечения непрерывного сближения инфляции с уровнями ниже 2%, но близко к этому значению, в среднесрочной перспективе».