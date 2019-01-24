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Европейский центробанк сохранил базовую ставку на уровне 0%

Экономика

В ЕЦБ ожидают, что базовая ставка сохранится на текущем уровне как минимум до лета 2019 года

Франкфурт-на-Майне, Германия, 24 января 2019, 16:59 — REGNUM  Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение о сохранении базовой процентной ставки по кредитам на нулевом уровне, сообщает 24 января пресс-служба регулятора.

Одновременно с этиммаржинальная ставка сохранена на отметке 0,25%, ставка по депозитам осталась на уровне минус 0,4%.

Напомним, в декабре минувшего года в ЕЦБ заявили, что процентные ставки, как ожидается, останутся на текущих уровнях по крайней мере до конца лета 2019 года.

При этом отмечалось, что ставки в любом случае будут сохрянятся «до тех пор, пока это необходимо для обеспечения непрерывного сближения инфляции с уровнями ниже 2%, но близко к этому значению, в среднесрочной перспективе».

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Экономика Евросоюза
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